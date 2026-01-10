Красное бикини и легендарный шпагат: Волочкова зажгла на Мальдивах

49-летняя балерина устроила провокационную фотосессию на пляже. Исполнить трюк со шпагатом Анастасии помог ее приятель — танцор Марчел Абаби.

© WomanHit.ru

Анастасия Волочкова вновь подтвердила статус главной поклонницы Мальдивских островов. Балерина считает этот райский уголок своим вторым домом. Недавно артистка отправилась в очередной отпуск, чтобы насладиться океаном и солнцем. Компанию звезде составил ее друг и профессиональный танцор Марчел Абаби.

Парочка активно проводит время вместе и не дает подписчикам скучать. Накануне в личном блоге Анастасии появился кадр с ее знаменитым шпагатом. Балерина и танцор устроили шоу прямо на пляже. Волочкова примерила дерзкое красное бикини, а ее спутник — легкую белую рубашку и шорты. 49-летняя блондинка забралась на плечи мужчины и максимально раздвинула ноги.

© Соцсети

«Выход из океана по-волочковски», — написала она.

Из-за неоднозначного отношения хейтеров Анастасия периодически закрывает комментарии к своим публикациям. Поэтому прямая реакция подписчиков на данное фото осталась скрытой. Однако ясно одно: снимок легендарного шпагата звезды без внимания точно не остался. Меньше чем за сутки он набрал тысячи лайков и множество репостов.