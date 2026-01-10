Лурье может организовать принудительное выселение Долиной из квартиры

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, может принудительно выселить артистку из спорного жилья с привлечением судебных приставов, если та не освободит помещение добровольно. Об этом заявил председатель коллегии адвокатов «Адвокат премиум» Тимур Чанышев.

«Если <...> бывший собственник уклоняется от <...> освобождения [квартиры], то тут включается необходимость исполнительного производства. Это включает в себя привлечение судебных приставов, прохождение процедуры выселения с участием понятых...» — рассказал юрист в беседе с ТАСС.

Ранее об аналогичном сценарии сообщила представитель Лурье, адвокат Светлана Свириденко. Поводом стал срыв процедуры приема-передачи квартиры, назначенной на 9 января. Со стороны Долиной адвокат Мария Пухова пояснила, что певица в настоящее время находится за пределами России, а ее представители были готовы передать квартиру еще 5 января, но тогда Лурье отказалась принимать объект. В отсутствие самой Долиной адвокат Лурье также отказалась проводить приемку, что привело к очередному переносу процедуры.