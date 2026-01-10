Сосо Павлиашвили рассказал о романах с тысячами любовниц

Певец Сосо Павлиашвили принял участие в шоу Басты, формат которого предполагает вопросы от зрителей. Артист открыто общался с аудиторией и не избегал острых тем.

В зале ему напомнили о его прежнем интервью, в котором он заявлял, что у него было более тысячи любовниц. Зрители попросили дать молодым мужчинам совет, как приблизиться к такому результату и превзойти его.

Павлиашвили признался, что жалеет о таком количестве интрижек. При этом он выразил благодарность каждой женщине и отметил, что все они вдохновили его на «что-то лучшее».

— Это был большой грех, я вам скажу. За это не раз поплатился, потому что блуд — это грех. Желаю, чтобы вы по этому пути не шли. Хотя, конечно, ваше дело, вам принимать решение, — рассказал артист.

Ранее Павлиашвили признался, что в начале карьеры вел себя как настоящий ловелас, несмотря на то что был женат. Его первой женой была Нино Учанейшвили, с которой он познакомился в студенческие годы. Их союз, казавшийся прочным, продлился около двадцати лет и подарил им сына Левана.