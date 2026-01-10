Лидер Rammstein собрал толпы россиян на концерте в Ташкенте

Концерт фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Ташкенте вызвал ажиотаж среди зарубежных зрителей, особенно со стороны россиян. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал директор компании-организатора мероприятия IOSIS SHOW Дмитрий Меньшиков.

Концерт состоялся 9 января на площадке картинг-центра Axelon Karting Centre в парке Anhor. Линдеманн приехал в Ташкент в рамках своего сольного тура Meine Welt («Мой мир») по Центральной Азии.

«Приезжих из других стран было больше половины, большинство — из России», — заявил Меньшиков.

По оценке агентства, площадка, рассчитанная на примерно 8 тысяч зрителей, заполнилась на 80%. Купить билет в танцевальную зону можно было за 1,2 млн сумов (более 7,8 тысячи рублей), в фан-зону — за 1,6 млн сумов (почти 10,5 тысячи рублей), в VIP-зону — 4 млн сумов (26 тысяч рублей).

Сам Линдеманн во время выступления в Ташкенте активно подбадривал публику на русском языке: «Давай, давай», «Поехали». В завершение концерта он поблагодарил зрителей сразу на немецком и русском: «Danke, спасибо!»