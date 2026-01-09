Слава заявила, что сильно заболела из-за конфликта с Долиной

Российская певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, рассказала, что серьезно заболела в период новогодних праздников.

При этом она предположила, что ее сглазили, намекнув, что причиной ее недуга могла стать эстрадная певица Лариса Долина.

— У меня онемели рот, щеки и язык, сейчас болит прям все! И знаете, поражаюсь, как мне удается работать при таком самочувствии. Выхожу на сцену всегда, неважно что у меня стряслось: сломаны плечи, уши, руки или операция. Я даже знаю, кто меня сглазил! И вот пусть ей все в 30 раз сильнее вернется! — написала артистка в личном блоге.

Она подчеркнула, что всегда выходит на сцену, несмотря на самочувствие, поскольку, по словам Славы, любую болезнь можно «перетерпеть», если человек ответственный и совестливый.

