Станислав Садальский прокомментировал смерть Николая Свентицкого в Грузии

Станислав Садальский почтил память Николая Свентицкого в личном блоге. Он назвал деятеля культуры «проводником в мир театра и искусства в Грузии» и тем, кто делал невозможное.

«Внезапно ушёл Николай Свентицкий», — написал Садальский в своём блоге.

«Для Грибоедовского театра он был тем самым ангелом-хранителем, чье присутствие делало стены одухотворённее. <…> Николай Свентицкий дождался прихода нового года и ушёл. Как будто выполнил свою миссию до конца. Разрыв сердца… Слишком буквально, слишком неожиданно», — высказался Станислав.

Исполнительный директор Грибоедовского театра, председатель и основатель «Русского клуба», председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Грузии, был похоронен в Пантеоне на горе Махата 6 января. Панихида прошла в храме Иверской иконы Божией Матери.