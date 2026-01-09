Молодая жена Николаева шокировала заявлением о Наташе Королевой

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова призналась, что ее призывают бросить мужа ради того, чтобы он смог вернуться к артистке Наташе Королевой. Об этом сообщает «КП».

65-летний Николаев и 43-летняя Проскурякова вместе уже 16 лет. Несмотря на это, поклонники композитора все еще надеются, что он вернется к Королевой, с которой прожил в браке больше 10 лет. По мнению злопыхателей, именно Юлия мешает воссоединению бывших супругов.

«Пишут, что мне надо Игоря бросить, чтобы он воссоединился с Наташей», — рассказала Проскурякова.

Певица подчеркнула, что с Королевой у нее хорошие отношения. Она также напомнила, что познакомилась с Николаевым через несколько лет после его развода с артисткой — тогда у Наташи уже рос сын от актера Сергея Глушко.

Ранее Проскурякова признавалась, что ее отношения с Николаевым далеки от идеала. Супруги серьезно ругались, а иногда даже расходились.