Галич пожаловалась на боли в поджелудочной железе

Блогерша и актриса Ида Галич рассказала о проблемах со здоровьем после новогодних застолий. На боли она пожаловалась подписчикам своего Telegram-канала.

По словам Галич, приступы боли в поджелудочной железе накануне не давали ей уснуть до половины шестого утра.

«Тупая (тупорылая) боль отдает не только в область желудка, но и в верхнюю часть спины. В связи с чем вопрос: стоят ли того вот эти январские обжирания?» — задалась вопросом она.

Ида Галич заверила, что проблем со здоровьем после вторых родов, прошедших летом 2025 года, ей вполне достаточно.

Накануне директор певца и музыканта Владимира Кузьмина Александр Сябро опроверг данные о том, что исполнителю потребовалась помощь врачей после концерта в Москве.