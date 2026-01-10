Сторона Долиной допустила грубую ошибку в процессе передачи квартиры Лурье

Сторона Ларисы Долиной допустила серьезные нарушения установленной процедуры приема-передачи квартиры в центре Москвы, которую по решению Верховного суда должна получить Полина Лурье. Об этом сообщила адвокат новой собственницы недвижимости Светлана Свириденко. По ее словам, у Ларисы Долиной был изменен адрес регистрации по месту жительства.

«У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем», — указала адвокат. Информацию передает ТАСС.

Свириденко также указала, что акт приема-передачи подлежит подписанию непосредственно в квартире продавцом и покупателем либо их надлежаще уполномоченными представителями. При этом, как подчеркнула адвокат, у представителя Долиной отсутствовали документально подтвержденные полномочия на совершение таких действий.