Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве

Российскому певцу Владимиру Кузьмину стало плохо во время выступления в клубе «Академ джаз» в Москве.

Об этом в четверг, 8 января, сообщил Shot.

— Сразу после окончания выступления артист пожаловался на ухудшение состояния, ему вызвали врачей. На сегодня у него был запланирован еще один концерт в том же клубе, однако он отменен, — передает Telegram-канал.

12 декабря 2025 года заслуженный артист России Николай Носков отменил часть концертов, запланированных на прошлый год, а часть выступлений перенес на следующий год в связи с плохим самочувствием. По словам организатора выступлений певца Александра Качана, концерты пройдут в 2026 году в случае, если здоровье Носкова улучшится.

25 октября 2025 года после концерта во Владивостоке российский певец Григорий Лепс вынужденно обратился за помощью к врачам из-за отравления. Позднее врачи поставили исполнителю капельницы в столичной Боткинской больнице.