РИА Новости: директор певца Кузьмина рассказал о его самочувствии

Директор певца и музыканта Владимира Кузьмина Александр Сябро опроверг данные о том, что исполнителю потребовалась помощь врачей после концерта в Москве. Об этом пишет РИА Новости. "Нет, это не так. Все в порядке", - сказал Сябро агентству. О том, что музыканту стало плохо после выступления в клубе "Академ джаз" в столице писал 8 января Telegram-канал SHOT. Также журналисты утверждали, что еще один концерт Кузьмина, запланированный также на четверг, якобы пришлось отменить. Канал напомнил, что в 2024 году у певца случился приступ стенокардии, в этот момент он находился в Москве, у себя домо. Тогда он с трудом говорил и жаловался на боли в сердце, утверждает SHOT. В конце сентября прошлого года Владимир Кузьмин показал в соцсети фото с женой Екатериной Трофимовой в годовщину свадьбы, посвятив ей трогательный пост. Певица Алла Пугачева отреагировала на публикацию артиста, поздравив супругов с этим событием.