Петр Чернышов показал дочь от Заворотнюк

Петр Чернышев дебютировал на публике с 7-летней дочерью от Заворотнюк. Девочка была с макияжем и прической

Петр Чернышёв появился на автограф-сессии с Милой — 7-летней дочерью от Анастасии Заворотнюк. Девочка должна была участвовать в ледовом шоу Татьяны Навки, но дебют отменили. Тем не менее Мила пришла с папой: ей сделали яркий макияж со стрелками и уложили локоны.

Наследница фигуриста уверенно позировала с отцом, Наоми Лэнг и зрителями. Гости отметили, что девочка держится как настоящая звезда — в духе мамы.

Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла в 2024 году после борьбы с глиобластомой. У пары трое детей — Анна, Майкл и Мила (родилась в 2018-м). Родители редко показывали младшую дочь.