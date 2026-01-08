Жена Николаева призналась, что его до сих пор уговаривают вернуться к Королевой

Юлия Проскурякова, жена певца Игоря Николаева, рассказала, что некоторые почитали творчества артиста до сих пор мечтают о его воссоединении с коллегой по сцене Наташей Королевой. Супруга музыканта отметила, что эти люди уверены, что именно стоит на пути счастья бывших возлюбленных.

— Мне это кажется забавным. Я иногда как-то отшучиваюсь, в соцсетях пишу: «А что делать с ребенком? Куда нам его деть?». Но я то ведь здесь ни при чем! Можно прийти на страницу Игоря или Наташи и это написать. Там, пожалуйста, ностальгируйте, — рассказала Проскурякова в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией.

Супруга Николаева ранее призналась, что еще в самом начале отношений артист предложил ей расстаться. Они в тот момент находились в аэропорту, после «двух прекрасных» недель в Доминикане.

Между тем журналистка Ксения Собчак в эфире шоу «Кстати» упрекнула Николаева в жадности и рассказала, как ей пришлось платить штраф в размере 150 тысяч рублей за использование его песни.

Кроме того, артист отсудил у предпринимательницы из Уфы 25 тысяч рублей за шоколадку с названием «Выпьем за любовь».