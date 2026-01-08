Тейлор Свифт свергнута с вершины стримингов, а t.A.T.u. неожиданно туда взлетели

Начало 2026 года сильно «потрепало» вершины мировых хит-парадов и музыкальных стримингов неожиданными рокировками.

Тейлор Свифт уступила «железобетонное» и многомесячное лидерство, в то время, как российский дуэт t.A.T.u., недавно изрядно разбередивший озябшую Москву двумя жгучими концертами в октябре (о которых подробно рассказывала «Звуковая Дорожка»), следом ошеломил еще и весь мир рекордным прорывом на крупнейших стримингах.

Обе сенсации при этом связаны не только, или даже не столько с музыкой как таковой, сколько с ее кинематографической инкарнацией. Задумчиво причитая: «Вот, тебе, бабушка, и Юрьев день», - «МК» спешит поделиться с читателями подробностями.

Тейлор Свифт задвинута «Концом начала»

Музыкальная пресса в недоумении: «Изнанка захватила чарты», - удивленно комментируют обозреватели, имея в виду, что в луч света попало нечто «с обратной стороны Луны», чего никто не ожидал. При этом трек End of Beginning («Конец начала») от актера Джо Кири, музицирующего под псевдонимом Djo, почти единодушно называется «синти-поп жемчужиной».

Песня вышла еще в 2022 году и, казалось бы, давно отыграла свой срок годности, однако (и тут все воскликнули: «Упс!»), ворвалась на первое место ежедневного глобального чарта Spotify, чем прервала «совершенно экстраординарное» 78-дневное доминирование Тейлор Свифт с песней The Fate of Ophelia («Участь Офелии»), которое уже воспринималось такой же данностью, как Солнечный зенит в полдень.

Триггером для неожиданной «смены музкараула», при этом, стал финал долгоиграющего сериала ужасов «Очень странные дела», вышедший 1 января. Песня 2022 года была сольным проектом актера Джо Кири, известного по роли Стива Харрингтона, и уже переживала вирусный взлет в TikTok в 2024 году.

Однако, войдя в саундтрек финала «одного из главных сериалов десятилетия», песня получила даже не второе, а уже третье рождение с 6,5 млн. стримов, ровно столько же, сколько End of Beginning имела и во время прошлого вирусного пика. Сейчас она занимает первое место в американском сегменте стриминга с 1,38 млн. прослушиваний в день.

«Музыка Кири неожиданно вышла за пределы нишевой аудитории», - отмечают обозреватели и находят иронию в том, что «задолго до этого успеха песню уже успела отметить сама Свифт» - мол, если б знала, кого хвалила… В одном из интервью Кири рассказывал, как случайно пересекся с Тейлор в студии: «Она просто сказала, что слышала эту песню, а я, конечно, такой: «Что?! Ты слышала эту песню? Как, черт возьми, ты ее услышала?». По словам Кири, Свифт «просто наткнулась на трек, копаясь в новой музыке — без рекомендаций и алгоритмов» и дослушала до конца, что, безусловно, приравнивается к «величайшей похвале».

Теперь, после окончания сериала, Кири намерен «глубже погрузиться в Djo» — его свежий альбом The Crux вышел в прошлом году, а «возрождение», как отмечает пресса, доказывает: «Старые треки могут покорять новые чарты, когда эмоции бьют в цель». С этой глубокомысленной мудростью явно не будут спорить ни Кадышева, ни Буланова, ни даже группа «Комбинация»…

t.A.T.u. оказались тем, «что надо»

Тем временем, Великобритания и США потрясены еще одной «музыкальной бомбой» - феноменальным взлетом в стримах и чартах стародавней, аж 2002 года «свежести», песни All the Things She Said («Я сошла с ума» - в русской версии) от дуэта t.A.T.u., который, как еще недавно казалось, давно стал частью монументального пантеона поп-символов прошлого.

Однако, два концерта группы в Москве минувшим октябрем, которые подробно описывала и «Звуковая Дорожка» «МК», показали, что дуэт Юли Волковой и Лены Катиной, несмотря на их давно и вялотекущий организационный «полураспад», в эмоциональном, музыкальном и содержательном плане как-раз намного актуальнее, живее, свежее и даже востребованнее многих из их коллег, которых и волоком не стащишь со сцены.

Два аншлага на многотысячной концертной площадке плюс трансляция концерта по Интернету, которая собрала тогда вполне похвальные просмотры по всему миру, поскольку у поп-барышень фан-база «за бугром» даже преданнее, чем в родных пенатах. Однако, то, что произошло на рубеже старого и нового годов, не могли предвидеть даже самые блаженные оптимисты.

All the Things She Said, которая считается гимном дуэта и бренда t.A.T.u., как в оригинальной версии, так и в ремейке трехлетней давности знаменитого и очень популярного, особенно в Британии, DJ Harrison переживает феноменальный и «резкий рост популярности».

Нежданно-негаданно Тату-бум на Туманном Альбионе и в Штатах случился под Рождество благодаря очередному эпизоду сериала «Жаркое соперничество», повествующего о душещипательной (хотя и крайне порицаемой российским законодательством) истории отношений двух хоккеистов из соперничающих команд – американской и канадской. За канадцев, по легенде шоу-раннеров, играет азиат, а за американцев – русский, что собственно и стало, по признанию создателей сериала, отправной точкой в поисках «правильной музыки».

Поиски привели к тому, что «скандальный хит русского дуэта стал идеальным саундтреком для конца четвертой серии», который, по мнению сценариста Джейкоба Тирни, оказался к тому же «очень кинематографичной музыкой».

Результатом же этих творческих метаний и озарений стал, как отмечает британская пресса, не только «невероятно высокий рост стримов», но и «лучший прорыв на телевидении в этом году». Оригинальный трек All the Things She Said плавно переходит в «сочный» ремикс ди-джея Harrison, и это привело к «огромной удаче» как для t.A.T.u., так и для Харрисона.

Согласно данным Spotify, количество стримов у t.A.T.u. увеличилось на 135 процентов, т.е. «более чем удвоилось». В сумме All the Things She Said прослушали уже более 700 миллионов раз, а количество «адресных запросов» песни выросло на 200 процентов. При этом, как отмечается, «поколение Z (пресловутые зумеры, - прим. «МК») составляет 60 процентов из этих запросов» - то есть молодежь, часть которой еще даже не родилась, когда t.A.T.u. взлетели на музолимп в начале века, ринулась слушать и вникать в русское поп-наследие.

При этом еще «более ошеломляющий рост» показал сам ремикс Харрисона - 139 000 (тысяч! – и это не опечатка) процентов с 12 декабря, после того, как саундтрек впервые прозвучал в эфире. Ди-джей и певец прокомментировал эту новость в соцсетях коротким: «Спасибо всем!».

Критики, со своей стороны, отмечают, что такое «музыкальное обрамление стало не только невероятно удачной находкой, но и подлинным аудиостержнем всего эпизода», что «только укрепило культовую популярность шоу».

Британская и американская пресса ринулись интервьюировать сценариста Джейкоба Тирни. «Я просто пытался найти русские поп-песни для использования и знал, насколько важна эта песня и сколько она значила» для многих людей «в то время». «Это – значимая ностальгия», - утверждает он.

Однако, по словам Тирни, до того как остановиться на All the Things She Said, команда перепробовала несколько танцевальных песен. «Я хотел что-то очень попсовое и действительно большое и живое, поэтому когда мне пришла в голову All the Things She Said, я просто подумал: «О, это то, что надо!», — пояснил сценарист.

При этом тема была усилена «драматичным переходом» версии t.A.T.u. в кавер 2022 года британского продюсера, певца и диджея Харрисона. Таким образом, микс двух не самых свежих треков обернулся «необычайно свежим и взрывным результатом».

Тирни размышляет: «У меня вообще была такая идея, не обязательно с этими треками, соединить две версии песни в одной сцене, чтобы выразить разное эмоциональное состояние, используя одну и ту же басовую линию», и, когда выбор остановился на песне t.A.T.u., «тщательный поиск в интернете привел и к версии Харрисона».

«Есть много каверов на эту песню, но мне очень понравился именно этот», - признался Тирни.

Он также рассказал о том, как переживал - «сможет ли купить эту песню». Судя по результату, смог, и хотелось бы думать, что и нашим поп-птахам что-то перепало от этого акта купли-продажи. Параллельно с «обескураживающими» цифрами текущих стримингов, музыкальная пресса вспоминает и прошлые достижения All the Things She Said - песня занимала первое место в хит-парадах многих стран мира, включая Великобританию, 5-е место в чарте Billboard U.S. Dance Club Songs и 8-е - в чарте Billboard U.S. Dance Songs. При этом отмечается, что «дерзкий евродэнс-гимн оставил спорное наследие».