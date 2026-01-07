Певица Екатерина Семенова рассказала, как простила мужа после измен

Певица Екатерина Семенова призналась в беседе с NEWS.ru, что тяжелые жизненные обстоятельства вынудили ее простить измену мужа.

Семенова рассказала, что смогла простить измены супруга Михаила Церишенко спустя четыре с половиной года. Как объяснила артистка, ее муж столкнулся с тяжелыми обстоятельствами. В результате выяснилось, что мужчина никому не нужен. Тогда певица приняла решение снова жить с супругом. Она уточнила, что не стала заново выходить замуж за него.

Семенова отметила, что за 26 лет брака Церишенко стал для нее частью семьи.

"Родственники же тоже бывают разными. Некоторые ругаются и всю жизнь не общаются. Некоторые так и уживаются. Вот Мишка – мой родной человек со своими прибамбасами. Со своей историей, которая мне не нравится. Абсолютно (не возвращается к темам измен). А смысл какой?" — рассказала артистка.

Семенова порадовалась за Церишенко за то, что тот нашел театр, в котором ему нравится работать.