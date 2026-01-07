Комик Щербаков попросил прощения у продюсера ТНТ

Два года назад комик Алексей Щербаков покинул шоу «Stand Up на ТНТ» после конфликта с креативным продюсером Вячеславом Дусмухаметовым. По его словам, разлад возник из-за спорных гонораров при переходе проекта «Что было дальше?» на платформу «ВКонтакте».

Комик признал, что тогда он выразил недовольство эмоционально и необдуманно, что повлияло на его решение уйти из шоу. Он отметил, что разногласия касались только рабочих вопросов, и при более спокойном подходе отношения могли сохраниться.

— Хорошие отношения у меня остались, дружеских нет. Потому что разошлись сначала во мнениях по работе, это нормально. А дружеская история растерялась, потому что я имел неосторожность наговорить гадостей, о чем жалею до сих пор, — сказал он в YouTube-шоу «За деньги».

Артист публично принес извинения продюсеру, отметив его колоссальное влияние на карьеру и поддержку на протяжении многих лет.

Ранее Щербаков рассказал и о семейном укладе: по его словам, он зарабатывает достаточно, чтобы обеспечивать свою семью, поэтому его супруга Елена полностью посвятила себя дому и воспитанию детей, отказавшись от помощи нянь и домработниц.