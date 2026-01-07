Исполнительница шлягеров 80-х и 90-х Екатерина Семёнова высказалась о переезде Аллы Пугачёвой из РФ в интервью News.ru.

По мнению артистки, у коллеги не было причин покидать страну.

«За что можно было так испугаться, что уехать? За судьбу детей? Допустим. Но у нас у всех есть дети, внуки. Моему внуку 17-й год, ему предстоит идти в армию. Это не значит, что я из страха за него начну лить грязь на нашу страну и людей», — заявила певица.

Семёнова объяснила, что считает высказывания Пугачёвой неуважительными по отношению к её поклонникам, а публичная профессия, по её мнению, не даёт права оскорблять кого бы то ни было.

«Вы с какими глазами сюда вернетесь, столько дерьма вылив на нашу страну? С другой стороны, наверное, с обычными. Как уехали, так и приехали», — предположила знаменитость.

