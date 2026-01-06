Надежда Бабкина рассказала о "кровавом" детстве

Артистка Надежда Бабкина редко пишет что-то в соцсетях, но в новогодние праздники сделала исключение. Певица опубликовала трогательный пост с воспоминаниями о детстве, чем вызвала бурю эмоций подписчиков.

© Московский Комсомолец

" Годы летят, как птицы. Но зима для меня – всегда возвращение в детство, в те дни, когда всё было просто, радостно и беззаботно. В селе Зубовка, где я сначала росла, для нас была утехой одна круча, с которой я любила кататься на санках. Вот санки летят, мороз свирепый, река вся застыла во льду. Не дай Бог к какой-нибудь железке прилипнуть языком — кровища, - рассказала звезда. - Ты летишь под гору и орешь как сумасшедшая... Домой придешь — лицо красное, вся в снегу изваляна".

Также она рассказала, что детство её было не самым богатым.

© Ульяна Калашникова

"Зимой ходили только в валенках. Когда стала постарше, так еще и галоши надевала. На зиму у каждого имелось по две пары валенок, потому что они моментально снашивались, да и высохнуть после такого катанья с горы одна пара не успевала", - пояснила Надежда Георгиевна.

Кстати, незадолго до этого поста Бабкина опубликовала рассказ ее сына Даниила о его новогоднем детстве. Видео также пользовалось популярностью у подписчиков.