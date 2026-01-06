Певица Екатерина Семенова дала необычное объяснение феномена Кадышевой

Певица Екатерина Семенова в беседе с NEWS.ru заявила, что молодая аудитория Надежды Кадышевой ходит на ее концерты "по приколу".

"Да (такая "кринжатинка"). Никого не хочу обижать, но я все-таки какая-никакая, но профессиональная артистка. И могу довольно объективно оценить, потому что я, прежде всего, зритель", — поделилась артистка.

Семенова вспомнила случай, когда расстроилась из-за неудачно подобранного платья на концерте. Тогда, чтобы поддержать артистку, ее молодой коллега заявил, что у нее всегда есть "легкий флер фрика".

"Я говорю: "Вот ты меня сейчас добил вообще! Уж если я фрик, то я уже не знаю, что про девушек моего возраста говорить. Ну, которые стараются быть на гребне. Хоть на низком, но на гребне", — отметила певица.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня "Веночек" получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике "Алых парусов" в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты "Широка река", "Я не колдунья", "Течет ручей" и другие.