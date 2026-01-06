82-летняя Шаврина перестала скрывать молодого мужа

Певица Екатерина Шаврина и ее избранник Александр Павловский дал первое интервью. В эфире НТВ мужчина рассказал, как был фанатом артистки и стал главным человеком в ее жизни.

Павловский признался, что стал поклонником Шавриной, которая старше его на 30 лет, еще на Украине. Он увидел по телевизору, как певица исполняет песню «Судьба-судьбинушка». Тогда он учился в Одесском политехническом институте и буквально «замер у экрана»

С тех пор Павловский мечтал увидеть Шаврину. Ему помогла младшая сестра певицы Татьяна, которая дала молодому человеку номер телефона и пригласила в Москву.

Павловский купил в столице квартиру, перевез мать и сестру и получил российское гражданство. Он познакомился с Екатериной Шавриной, и стал ее фанатом. Мужчина ездил за гастролирующей артисткой по всей стране и дежурил у ее дома, ждал, когда она «на улицу выйдет».

Сама певица считала Павловского лишь поклонником и другом. Но после смерти ее второго супруга отношения изменились.

Они долго скрывали свой союз, о нем не знали даже близкие и знакомые. Теперь певица готовится выйти замуж в третий раз. Она шутливо заявила, что ругает Александра за то, что «так поздно сделал предложение».

Шаврина называет Павловского супругом, хотя он еще не расписаны.