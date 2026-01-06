82-летняя Шаврина перестала скрывать молодого мужа
Певица Екатерина Шаврина и ее избранник Александр Павловский дал первое интервью. В эфире НТВ мужчина рассказал, как был фанатом артистки и стал главным человеком в ее жизни.
Павловский признался, что стал поклонником Шавриной, которая старше его на 30 лет, еще на Украине. Он увидел по телевизору, как певица исполняет песню «Судьба-судьбинушка». Тогда он учился в Одесском политехническом институте и буквально «замер у экрана»
С тех пор Павловский мечтал увидеть Шаврину. Ему помогла младшая сестра певицы Татьяна, которая дала молодому человеку номер телефона и пригласила в Москву.
Павловский купил в столице квартиру, перевез мать и сестру и получил российское гражданство. Он познакомился с Екатериной Шавриной, и стал ее фанатом. Мужчина ездил за гастролирующей артисткой по всей стране и дежурил у ее дома, ждал, когда она «на улицу выйдет».
Сама певица считала Павловского лишь поклонником и другом. Но после смерти ее второго супруга отношения изменились.
Они долго скрывали свой союз, о нем не знали даже близкие и знакомые. Теперь певица готовится выйти замуж в третий раз. Она шутливо заявила, что ругает Александра за то, что «так поздно сделал предложение».
Шаврина называет Павловского супругом, хотя он еще не расписаны.
«Любимый муж рядом, больше мне не надо ничего», — признается артистка.