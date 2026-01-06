Юрист Евгения Сабитова предположила, что покупательница недвижимости певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не сможет въехать в квартиру раньше окончания новогодних праздников.

По словам специалиста, Долина просто воспользовалась добротой покупателей, которые решили не обращаться сразу в службу судебных приставов.

— С 9 января размер сбора будет повышен. До 9 января по делам о выселении он составляет пять тысяч рублей. С 9 января будет составлять 10 тысяч рублей, — говорится в материале «Российской газеты».

Адвокат новой владелицы жилья Светлана Свириденко заявила, что Лариса Долина не планирует передавать свою бывшую квартиру новой хозяйке Полине Лурье 5 января. Она отметила, что артистка назначила новую дату передачи — ориентировочно, 9 января.

Журналист Отар Кушанашвили выразил мнение, что Долина всегда была грубой по отношению к людям на уровне «бытового поведения». Он также назвал певицу «психически больным» человеком.

Появилась информация, что организаторы отменили сольный концерт Долиной, который должен был состояться в марте в Московском международном Доме музыки, из-за «большого количества негативных обращений и жалоб со стороны зрителей».