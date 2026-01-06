Автор хитов Ларисы Долиной отказалась сотрудничать с певицей

Автор песен и певица Екатерина Семенова объяснила, почему перестала творчески сотрудничать с артисткой Ларисой Долиной. Об этом создательница хита «Чтобы не пил, не курил» рассказала в интервью NEWS.ru.

По словам Семеновой, статус Долиной как исполнительницы очень высок, но творческие отношения с нею она продолжать не намерена.

«Конечно, это было круто — мои песни спела сама Долина. Но она входит в ряд людей для меня — как и Пугачева — о которых не хочется рассказывать анекдоты. Несовпадение характеров, мировоззрений», — объяснила Семенова.

Она добавила, что не продает свои песни, а дарит их людям, к которым относится с симпатией и теплотой. Лариса Долина в их число не вошла.

Семенова написала для Долиной песни «Глупое зеркало» и «Ты мне жизнь задолжал».

Ранее известный адвокат рассказал, как следует противостоять «эффекту Долиной» при покупке жилья.