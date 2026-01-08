Долину предложили выселить с помощью спецназа

Скандально известная психолог Вероника Степанова высмеяла Ларису Долину. В своём Telegram-канале специалист написала, что артистка до сих пор не освободила спорную квартиру в Хамовниках, и предложила очистить квадратные метры радикальным методом.

© Super.ru

«Долина до сих пор не съехала с квартиры. Полагаю, здесь может помочь только американский спецназ», — подписала Степанова фотоколлаж, где певицу сопровождает конвой.

Комментарии к публикации закрыты, однако подписчики Степановой оценили идею с помощью эмодзи.

На днях сразу три грузовика увозили часть вещей Долиной из квартиры, которую суд оставил за Полиной Лурье. И хотя переезд уже на финальной стадии, артистке требуется ещё немного времени. По словам адвоката Полины Лурье, певица заверила, что покинет квартиру ориентировочно 9 января.

Читайте также: Стало известно, почему Лариса Долина отказалась передавать квартиру Полине Лурье в установленные сроки