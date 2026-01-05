Приехавшую на Мальдивы Волочкову напугали местные обитатели: "Дико боюсь"
Анастасия Волочкова традиционно улетела отдыхать на Мальдивы, где, по её словам, находится её "мальдивская дача". Но первый же день пребывания не обошёлся без приключений.
О том, что случилось, Анастасия рассказала "МК".
"Мы приехали вчера в день моих именин с моим партнёром и другом Марчеллом. Я уже 14 лет не изменяю своей традиции, езжу на Мальдивы после нового года перед моим днём рождения 20 января. В этом году вообще мой юбилей, мне исполнится 50 лет, я буду отмечать его на сцене театра на Цветном Бульваре, - рассказала Анастасия. - На Мальдивах нас очень тепло встретили, с цветами. Мы потом долго спали, потому что перелёт был 9 часов. И вот сегодня я уже вышла на пляж, а там в океане маленькие рыбки- целая стая, они там живут у берега. Но я люблю океан, в котором не должно быть кораллов, водорослей, рыб, волн. Самое главное для моего отдыха - это солнце, океан, белый песок, красота и отсутствие людей и живности в океане. Просто я дико боюсь живности. Но знаете, что я сделала?- Я с этими рыбками договорилась. Я им сказала: "Давайте, когда я буду заходить в океан и выходить из него, вы будете расплываться. Ну а потом спокойно себе жить своей стайкой". Знаете, они уплыли и не мешали мне плавать", - поведала балерина.