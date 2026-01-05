Приехавшую на Мальдивы Волочкову напугали местные обитатели: "Дико боюсь"

Анастасия Волочкова традиционно улетела отдыхать на Мальдивы, где, по её словам, находится её "мальдивская дача". Но первый же день пребывания не обошёлся без приключений.

Приехавшую на Мальдивы Волочкову напугали местные обитатели
О том, что случилось, Анастасия рассказала "МК".

"Мы приехали вчера в день моих именин с моим партнёром и другом Марчеллом. Я уже 14 лет не изменяю своей традиции, езжу на Мальдивы после нового года перед моим днём рождения 20 января. В этом году вообще мой юбилей, мне исполнится 50 лет, я буду отмечать его на сцене театра на Цветном Бульваре, - рассказала Анастасия. - На Мальдивах нас очень тепло встретили, с цветами. Мы потом долго спали, потому что перелёт был 9 часов. И вот сегодня я уже вышла на пляж, а там в океане маленькие рыбки- целая стая, они там живут у берега. Но я люблю океан, в котором не должно быть кораллов, водорослей, рыб, волн. Самое главное для моего отдыха - это солнце, океан, белый песок, красота и отсутствие людей и живности в океане. Просто я дико боюсь живности. Но знаете, что я сделала?- Я с этими рыбками договорилась. Я им сказала: "Давайте, когда я буду заходить в океан и выходить из него, вы будете расплываться. Ну а потом спокойно себе жить своей стайкой". Знаете, они уплыли и не мешали мне плавать", - поведала балерина.