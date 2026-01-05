Приехавшую на Мальдивы Волочкову напугали местные обитатели

Анастасия Волочкова традиционно улетела отдыхать на Мальдивы, где, по её словам, находится её "мальдивская дача". Но первый же день пребывания не обошёлся без приключений.

О том, что случилось, Анастасия рассказала "МК".