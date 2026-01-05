Долина отказалась передавать квартиру 5 января

Майк Габриелян

Певица Лариса Долина сегодня не передаст свою бывшую квартиру новой хозяйке Полине Лурье. Назначена новая дата передачи жилья. Об этом сообщила адвокат Светлана Свириденко, передает ТАСС.

Юрист заявила, что 5 января «передачи точно не будет».

«Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», — сказала адвокат.

Она подчеркнула, что подробностей пока не знает.

Лариса Долина получила страшный удар в новом году: вот что произошло

Ранее юрист Русяев объяснил, почему Полина Лурье может переехать в квартиру еще до официальной выписки семьи Долиной.

3