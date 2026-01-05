Долина отказалась передавать квартиру 5 января
Певица Лариса Долина сегодня не передаст свою бывшую квартиру новой хозяйке Полине Лурье. Назначена новая дата передачи жилья. Об этом сообщила адвокат Светлана Свириденко, передает ТАСС.
Юрист заявила, что 5 января «передачи точно не будет».
«Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», — сказала адвокат.
Она подчеркнула, что подробностей пока не знает.
