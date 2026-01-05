Народная артистка Лариса Долина не приезжала в свою бывшую квартиру в районе Хамовники с 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение певицы.

Певица Лариса Долина © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Корреспонденты издания расспросили соседей Долиной. Те тоже заявили, что не видели артистку с 31 декабря.

Долина должна была выехать из квартиры 25 декабря после того, как приговор о выселении пришел в силу. Она обещала выселиться до 5 января. Позже адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что певица намерена освободить квартиру 9 января.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Адвокат Долиной Мария Пухова сообщала, что певица не стала обжаловать решение Мосгорсуда о выселении из квартиры в Хамовниках.

Долина отказалась выехать из квартиры в Хамовниках в согласованную дату

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной.