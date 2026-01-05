На 94-м году жизни умерла ленинградская балерина Эмма Минченок

Ленинградская балерина Эмма Минченок скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщила балетный критик Ольга Федорченко в своем Telegram-канале.

"Нежная, тонкая, трепетная, поэтичная, негромкая, но которую, увидев, не забудешь", - написала она.

Балетный критик выразила соболезнования супругу балерины, педагогу и балетмейстеру Борису Брегвадзе. Федорченко отметила, что их сын Андрей Брегвадзе является лучшим актером Малого оперного театра. Минченок исполняла роль Менады в балете "Спартак", Марии в "Бахчисарайском фонтане", а также воплотила образ Жемчужины в балете "Конек-Горбунок".

