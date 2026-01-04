Адвокат Лурье не знает, освободит ли Долина квартиру 5 января

Полина Лурье пока не располагает информацией, освободит ли певица Лариса Долина квартиру 5 января, рассказала адвокат социолога Светлана Свириденко. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее массмедиа сообщили, что Долина просила разрешения остаться в квартире до 10 января 2026 года. Сторона Лурье, в свою очередь, призывала артистку покинуть жилье до 1 января.

Позже адвокат исполнительницы Мария Пухова уточнила, что Долина намерена покинуть квартиру не позднее 5 января и решение о выселении обжаловать не планирует.

Кроме того, в интернете появились публикации о том, что певица активно вывозит из квартиры имущество — грузовики подъезжают к подъезду один за одним.

Репортеры попросили Свириденко раскрыть, сообщила ли Долина накануне о том, что в понедельник, 5 января, она точно освободит квартиру.

«Нет, такой информации не было», — ответила адвокат.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил, что Долина должна быть выселена из пятикомнатной квартиры в Хамовниках, которую у нее в 2024 году приобрела Лурье.

Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.