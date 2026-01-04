Долина нашла способ сохранить концерты на фоне «отмены»

Концерты Ларисы Долиной оказались под угрозой: на фоне «квартирного скандала» продажи билетов на мероприятия с певицей сильно упали. Однако, передаёт «КП», певица решила организовать новую схему работы с выступлениями.

Из материала следует, что в ближайшие месяцы Долина будет отдавать приоритет концертам в малых залах небольших городов Подмосковья и гастролям по регионам. При этом её команда не вносит часть этих выступлений в афиши на официальном сайте и в соцсетях — чтобы не привлекать повышенного внимания.

Таким образом, пишут журналисты, певица решила обезопасить себя от «шумихи» на случай, если придётся отменить мероприятие из‑за низких продаж. К тому же, так Долина сможет избавиться от негативных откликов. Концерты рекламируют непосредственно в городах проведения.

Первая отмена произошла за две недели до мероприятия: 4 января артистка должна была выступить в Туле в зале на 724 места. Из онлайн‑схемы следует, что было продано 349 мест, а в действительности, пишет «КП» — вдвое меньше. Организаторы часто имитируют активность продаж и выгружают места «через ряд», либо блоками.

До этого сообщалось об отмене большого сольного концерта Долиной, который должен был состояться в Москве 6 марта. Продажа билетов приостановлена.