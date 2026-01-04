Стало известно, какие алименты платят российские звезды

Российские звезды выплачивают весьма значительные алименты — от 100 тыс. рублей до 800 тыс. рублей в месяц. Знаменитости стремятся снизить размер алиментов, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, 66-летний телеведущий Дмитрий Дибров прожил с 36-летний Полиной Дибровой 16 лет в браке, у пары трое несовершеннолетних сыновей.

Пара оформила развод минувшей осенью по инициативе Полины Дибровой. Вместе с тем, Дибров стабильно перечисляет «около 700 — 800 тыс. рублей в месяц» на нужды сыновей.

Шоумен Тимур Родригез заключил алиментное соглашение, по которому обязался платить по 750 тыс. рублей на содержание двух детей.

В связи с ухудшением материального положения, шоумен попросил суд уменьшить эту сумму до 500 тыс. рублей в месяц на двух сыновей.

Экс-жена звезды Анна Девочкина предоставила в суд документы, согласно которым только аренда 4-комнатной квартире в Мадриде обходится в 6,5 тыс. евро (598 тыс. рублей по курсу сегодняшнего дня) в месяц.

Женщина пожаловалась, что при снижении выплат ей и ее детям не хватит средств на ведение привычного образа жизни.

Журналисты заметили, что тренер Андрей Аршавин также пожелал изменить размер выплачиваемых алиментов — в его случае это вызвано рождением нового, четвертого, ребенка. Сумма алиментов не разглашается, предположительно в среднем 100 тыс. рублей на ребенка.