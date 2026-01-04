Долина появится на сцене в последний день выселения из квартиры в Хамовниках

ародная артистка России Лариса Долина 5 января выступит в Московском театре на Таганке в спектакле «Фигаро».

В этот день для нее заканчивается срок выселения из скандальной квартиры в Хамовниках.

«05/01. Москва. Театр на Таганке. „Фигаро“ (дневной и вечерний)», — говорится на официальном сайте Долиной.

В репертуаре театра указано, что спектакль пройдет дважды — в 15:00 и 19:00 по московскому времени. Билеты продаются онлайн на сайте театра и через сервисы по продаже билетов.

По данным этих сервисов, дневной показ сейчас заполнен примерно наполовину. На вечерний сеанс выкуплено менее 50% мест. Организаторы продолжают продажу билетов на оба показа.

Спектакль «Фигаро» идет в театре на Таганке с 2023 года. Постановку поставил режиссер Денис Бокурадзе по пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В спектакле Лариса Долина играет роль Марселины. Постановка длится 2 часа 20 минут с одним антрактом.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Светлана Свириденко сообщила, Долина должна полностью вывезти вещи из пятикомнатной квартиры в Хамовниках до 5 января. По словам юриста, артистка начала выносить имущество только 29 декабря, за день до окончания первоначального срока выселения.

«Мы все-таки рассчитывали, что все нормально закончится. Но сегодня, я так понимаю, уже ничего не случится», — сказала Свириденко в канун Нового года.

Квартира была продана Полине Лурье летом 2024 года за 112 млн рублей. После сделки певица заявила, что подписала документы под влиянием мошенников, и обратилась в суд, чтобы вернуть жилье. 16 декабря Верховный суд России признал Лурье собственницей квартиры и отменил прошлые решения судебных инстанций в пользу певицы.

25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры и снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Решение вступило в силу немедленно. По словам адвоката Лурье, если Долина не освободит квартиру до конца новогодних праздников, они намерены обратиться к судебным приставам для принудительного исполнения решения Мосгорсуда.