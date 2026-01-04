Сын Якубовича спас его от телефонных мошенников

Lenta.ru

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что несколько раз чуть не стал жертвой телефонных мошенников.

Сын Якубовича спас его от телефонных мошенников
© Лента.Ru

Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

«Много раз. И до сих пор звонят. Я пару раз, не скрою, даже чуть не клюнул на это дело. Правда, вовремя остановился», — ответил он на соответствующий вопрос.

В качестве примера телеведущий рассказал о случае, когда его сын буквально вырвал у него телефон во время одного из таких звонков.

Ранее Якубович рассказал, что нашел новую работу и стал инструктором на авиатренажере в Москве. «Просто мне это (полеты — прим. «Ленты.ру») настолько нравится, что хочется, чтобы это нравилось всем», — объяснил свое решение ведущий.