Прохор Шаляпин сравнил себя с Ксенией Собчак: «Огромная работа над собой»

Певец Прохор Шаляпин в новом выпуске шоу на YouTube-канале «Скажи как есть» признался в симпатии к Ксении Собчак.

Артист заявил, что они с телеведущей похожи. Также он отметил волевой характер Собчак и восхитился ее трудолюбием.

«Ее же унижали и смеялись над ней. Какой девочке это понравится? Поэтому она научилась не реагировать. Ей сейчас плевать, мне кажется, на все шутки. Она научилась прекрасно одеваться, быть эталоном, подавать себя. Собчак — это бренд уже. Но за этим стоит огромная работа над собой», — поделился Шаляпин.

Исполнитель поблагодарил Собчак за приглашение на интервью, отметил, что ему «было очень приятно». Он заявил, что журналистка давно стала примером для подражания.

В ноябре 2025 года Собчак и Шаляпин засняли юмористический ролик, в котором певец приходит к телеведущей в ее 80-летие. В видео журналистка предстала в старческом гриме. 5 ноября ей исполнилось 44 года. Как пошутила экс-ведущая «Дома-2», самый лучший способ не расстраиваться от своего возраста — это подумать про 80.