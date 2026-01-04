Актер Павел Прилучный в разговоре с изданием «7 дней» признался, что за последние годы количество его друзей заметно сократилось.

«Не хочу вдаваться в подробности. У меня осталось два друга, два Андрея. Они ко мне приехали, когда мне было тяжело, и практически всю пандемию со мной просидели. Хотя у них были свои проблемы. Ддумал, что у меня двадцать друзей, но в моей жизни так произошло, что их количество сократилось до двух», — поделился артист.

По словам Прилучного, сам он готов помочь своим друзьям несмотря ни на что. Актер уверен, что мужская дружба проверяется в беде, и настоящий друг должен уметь поддержать в трудной ситуации.

