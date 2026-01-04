Анна Плетнева представила публике бойфренда-француза дочери

Певица Анна Плетнева представила публике бойфренда дочери Марии. Видео опубликовал The Voice.

Вокалистка группы «Винтаж» решила выйти на сцену вместе с родными. Избранник 20-летней Марии родом из Франции.

«Это моя дочь Маруся. Это ее бойфренд Матис. Он из Франции. Давайте покажем, что такое наше гостеприимство», — сказала Плетнева со сцены.

Матис сказал пару слов на русском, а затем станцевал под хиты «Винтажа».

«Это была фееричная встреча Нового года! А Матис вообще в полном шоке. Влюбился в Москву и не хочет теперь уезжать к себе обратно во Францию!» — рассказала певица.

У Анны Плетневой трое детей: 22-летняя Варвара, 19-летняя Мария и 16-летний Кирилл. Звезда часто публикует фото в откровенных нарядах, демонстрируя свою яркую индивидуальность. Певица говорила, что периодически ее осуждают за такие съемки, поскольку она мать троих детей, однако артистка давно разграничила работу и семейную жизнь, а также объяснила дочерям и сыну специфику своего образа. Звезда рассказывала подписчикам, что идеальный вес для нее — 42 килограмма, и она старается его придерживаться.