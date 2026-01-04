Киркоров заявил, что у Баскова всегда можно взять денег взаймы

Певец Филипп Киркоров рассказал, что дружит с артистом Николаем Басковым уже 25 лет.

По его словам, певец всегда может выручить, в том числе и в материальном плане.

— Верю ли я в дружбу между артистами? На нашем примере с Колей — верю. Единственный ли это для меня пример крепкой дружбы в шоубизе? Ну, да, наверное… Есть ли кто-то ближе, чем Коля? Нет. У него всегда можно денег взаймы взять. Коля никогда не откажет. Он очень хороший, добрый, талантливый и богатый, — рассказал Киркоров на шоу «Натальная карта».

После этого ведущая шоу Олеся Иванченко рассказала, что у артистов отличная совместимость в деловых вопросах. По мнению астролога, им следует организовать общий бизнес, который в итоге будет приносить хороший доход.

До этого Филипп Киркоров пожаловался, что Николай Басков не пригласил его на празднование дня рождения. Как объяснил сам музыкант, у него на это была веская причина.

