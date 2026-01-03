Представитель Долиной прокомментировал новость об отмене юбилейного концерта

Представитель певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал новость об отмене ее юбилейного концерта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пудовкина, эта информация не соответствует действительности. Он добавил, что концерт «Юбилей на бис» пройдет по плану — 6 марта в Московском доме музыки.

«Изменений по этому концерту нет», — заявил он.

В Москве отменили юбилейный концерт Ларисы Долиной

Ранее в СМИ появилась информация о том, что концерт Ларисы Долиной отменили, а продажа билетов на мероприятие была приостановлена.