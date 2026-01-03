В Москве отменили юбилейный концерт Ларисы Долиной

Организаторы отменили сольный концерт Ларисы Долиной под названием «Юбилей на бис», который должен был состояться в марте в Московском международном Доме музыки. Об этом пишет Kp.ru.

© Вечерняя Москва

По информации издания, билеты на мероприятие продавались в течение последних шести месяцев, и к концу декабря было реализовано около 15 процентов мест в зале.

В статье также говорится, что организаторы редко раскрывают истинные причины отмены концертов.

— Испугались, что билеты на начало марта просто не продадут, осталось мало времени, — говорится в публикации.

В конце 2025 года Долина дала первый сольный концерт после решения Верховного суда о спорной квартире. Выступление прошло 24 декабря в одном из баров в Москве. Среди песен, которые исполнила артистка, были «Льдинка», «Не надо слов» и «Я не умею танцевать». Слушатели аплодировали после каждой композиции, а за полчаса концерта Долиной подарили три букета цветов.

При этом до этого публика на концертах встречала Долину неодобрительным гулом. На завирусившихся в Сети кадрах видно, что, когда певица вышла на сцену, в зрительном зале на это почти никак не отреагировали. Раздалось лишь несколько хлопков.