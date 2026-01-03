Экс-любовница Товстика разнесла идиллию Дибровой одним фото: «Я была тут до тебя»

Казалось, что скандал вокруг семейства Товстиков наконец-то идет на спад. Полина Диброва уже обустроилась в роскошном особняке своего нового избранника на Рублёвке, выкладывает милые семейные фото, демонстрирует счастливую жизнь с детьми. Однако один человек явно не готов оставить эту историю в прошлом. Триатлонистка Мария-Эстер Трубицына, которая сейчас живет в Израиле, продолжает будоражить общественность откровениями о своих отношениях с Романом Товстиком. И если раньше она ограничивалась словами, то теперь перешла к визуальным доказательствам. Подробности рублёвских разборок рассказываем в статье.

© Соцсети

Увидев новогоднее поздравление Полины Дибровой, где та в скромном бежевом костюме вещала подписчикам о семейном счастье, Мария-Эстер не выдержала. Триатлонистка выложила в своем блоге серию фотографий из того самого особняка на Рублёвке, где сейчас царит Полина.

На снимках Трубицына запечатлена в музыкальной студии Романа Товстика. Причем в весьма неоднозначных позах – с гитарой бизнесмена, а на некоторых кадрах и вовсе в одном нижнем белье.

Подруга Товстик заявила, что она защищала насильника-массажиста

Подпись к фото была не менее провокационной:

«Полин, тебе Рома тоже так разрешает обращаться с его музыкальными инструментами? А вот были и такие Новогодние праздники, аж два года подряд. Как проходят у вас праздники? Кто где?»

Намек более чем прозрачный. Мария-Эстер явно дает понять, что она была не просто гостьей в доме Товстиков, а человеком с особым статусом

«Просто подруга» или нечто большее?

Забавно, но Полина Диброва недавно пыталась обесценить высказывания Марии-Эстер о романе с Товстиком, назвав ту просто подругой жены миллиардера. Мол, подруга она Елены Товстик, а не любовница Романа. Мол, никаких романтических отношений с Романом у спортсменки не было.

Однако сама Мария-Эстер категорически с этим не согласна. По ее словам, роман действительно был, причем встречи носили регулярный характер. Более того, женщина утверждает, что Роман оказывал ей финансовую поддержку и даже оплатил повторную операцию на груди.

Откровения Трубицыной взорвали интернет. Видео с её рассказами набирают сотни тысяч просмотров, а комментаторы не могут определиться, кому верить в этом запутанном любовном многоугольнике.

Жена всё знала, но делала вид

Особенно пикантная деталь истории – Мария-Эстер настаивает, что жена миллиардера Елена Товстик прекрасно знала об их отношениях. Когда Елена в интервью Ксении Собчак попыталась представить бывшую подругу лгуньей, триатлонистка не осталась в долгу.

Она раскрыла некоторые подробности личной жизни семейства, которые явно не предназначались для широкой публики. По словам Марии-Эстер, Елена изображала из себя жертву, якобы ничего не знавшую об изменах супруга, хотя на самом деле ситуация была совершенно иной.

«У него был интим со всем, что движется. Ну а ты ему поставляла девочек… А взамен получала красивую жизнь на Рублевке. Хотя вы тоже нормальная пара, это же Москва!»

Такое обращение спортсменки к жене Романа не оставляет камня на камне от образа невинной жертвы, который пыталась создать Елена Товстик.

Скандал разрастается

Впрочем, история с Марией-Эстер – далеко не единственная проблема семейства Товстиков. После громкого интервью Елены вспыхнул ещё один конфликт. Жена миллиардера неожиданно набросилась на юриста Катю Гордон, которая помогала ей в борьбе за детей.

Товстик заявила о шантаже со стороны Гордон, но и в этот скандал вмешалась всё та же Трубицына. По версии спортсменки, именно Роман Товстик стоит за сливом компромата на собственную жену. Зачем бизнесмену понадобилось топить мать своих детей – остается только гадать.

Что дальше?

Сейчас Мария-Эстер открыто заявляет, что надеется на интервью с Ксенией Собчак. Спортсменка обещает рассказать всю правду о браке Товстиков и открыть такие подробности, которые перевернут представление публики об этой истории.

А пока Полина Диброва продолжает выстраивать семейную идиллию в особняке на Рублёвке, где когда-то в музыкальной студии позировала другая женщина.

Вместе с сыновьями от Дмитрия Диброва и старшими детьми миллиардера новая пара пытается создать образ счастливой семьи.

Только вот призраки прошлого явно не собираются так просто отступать. Каждый новый пост Марии-Эстер – это напоминание о том, что за красивой картинкой в соцсетях может скрываться совсем другая реальность. И чем активнее Полина демонстрирует своё счастье, тем больше желание у бывшей любовницы Романа это счастье пошатнуть.

Будет ли продолжение этой саги с испанскими страстями? Судя по активности Трубицыной в соцсетях, точка в этой истории ещё очень далеко.