Российский журналист Отар Кушанашвили в субботу, 3 января, выразил мнение, что певица Лариса Долина всегда была грубой по отношению к людям на уровне «бытового поведения». При этом он отметил, что у россиян может возникнуть жалость к артистке после большой волны ненависти.

— Теперь ее визуальный ряд не располагает к сочувствию. Конечно, в какой-то степени это ненормально, когда толпой избивают. Но человек сделал для этого все. Мне кажется, что это настолько вопиющий случай, что она обречена быть проклятой до конца дней, — высказался ведущий в передаче «Каково?!» на одноименном YouTube-канале.

Кроме того, он назвал Долину «психически больным» человеком.

25 декабря Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину из квартиры, которую у нее приобрела Полина Лурье. 26 декабря Светлана Свириденко потребовала от артистки добровольно выехать из отсуженной квартиры до 30 декабря.

Продюсер Иосиф Пригожин высказался, что народный гнев, который обрушился на Ларису Долину после скандального разбирательства вокруг ее квартиры, постепенно сменится на милость. Он подчеркнул, что похоронить карьеру артиста «сложно».