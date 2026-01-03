Дима Билан трогательно поздравил Яну Рудковскую с днем рождения

Дима Билан публично поздравил Яну Рудковскую с днем рождения, опубликовав теплый и личный пост в соцсетях. В своем обращении артист не только пожелал продюсеру здоровья, энергии и внутренней гармонии, но и подчеркнул особую ценность их многолетнего творческого союза.

Певец отметил, что все их совместные проекты — особенно масштабные — всегда рождались легко и с удовольствием. По словам Билана, между ними существует редкое для шоу-бизнеса взаимопонимание и полная вовлеченность в процесс, благодаря чему работа превращается во что-то «по-настоящему сильное и живое».

Артист признался, что именно это ощущение он считает особенно важным и ценным.

Поздравление Билан завершил словами благодарности и уважения, назвав Рудковскую не только своим продюсером, но и другом:

«Из этого складывается что-то по-настоящему сильное и живое! Это очень ценное ощущение! С теплом и уважением, твой друг, Дима Билан», — написано в публикации.

Ранее заболевший бронхитом Дима Билан отменил своё выступление на «Песне года».