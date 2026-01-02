Джиган установил правила для бойфренда старшей дочери Ариелы

В новом выпуске реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» на платформе «VK Видео» старшая дочь рэпера Дениса Устименко (Джигана) и блогерши Оксаны Самойловой Ариела представила своего молодого человека.

В этот раз семья поехала на рыбалку в Карелию. Ариела думала, что отец не составит им компанию, а потому пригласила бойфренда Вову. Но планы артиста в последний момент изменились.

— Мы должны были ехать без папы, и все было бы хорошо. Но позже, оказывается, что он едет, я говорю: «Тогда мы Вову не берем, потому что это будет ад. Мама сказала: «Я буду его защищать». Тогда я согласилась, — рассказала старшая наследница звездных родителей.

Сам молодой человек признался, что первое время и не догадывался, что перед ним дочка рэпера.

— Нас с Ариелой познакомила подруга. У нас с ней общее — это то, что мы слушаем одну и ту же музыку. Я первое время не понимал, что это она, не сразу узнал, что она Ариела Самойлова, — рассказал Вова.

Джиган спокойно воспринял новость о том, что парень дочери поедет в отпуск вместе с ними. Он уже знаком с парнем и успел поговорить с ним по-мужски.

— Я провел беседу еще до этого. Я ему объяснил, что ей 14 лет, и слово «парень» он просто по законодательству не имеет право говорить. Она несовершеннолетняя, а ему 17 лет. Через год ему исполнится 18. Это уже статья серьезная. Он сказал, что все понимает, — рассказал рэпер.

Однако Ариела призналась, что так и не смогла насладиться отдыхом в компании избранника.

— С Вовой в итоге времени мы не проводили. Меня это расстроило, потому что обычно мы много разговариваем, — пожаловалась она.

Оказалось, что отец Ариелы установил ограничения для пары.

— Если вы вместе на виду у всех, особенно при младших сестрах, то не надо браться за ручки. Поскромнее надо быть, — озвучил свою позицию Джиган.

Вова одобрил его воспитательные методы, отметив, что артист — хороший отец.

