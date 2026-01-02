Ренату Литвинову оштрафовали во Франции. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно информации издания, Литвинову оштрафовали за кормление голубя в Париже. Сама актриса со штрафом не согласна — она заявила, что кормила травмированную птицу.

Рената Литвинова заявила, что занимается самоистязанием ради красоты

«Я подкармливаю этих наших парижских голубей. Меня даже за это оштрафовали на 280 евро. Две женщины-полицейские. За то, что я кормила в арке голубя без ног. Но они сказали, перед законом все равны, вы не имеете права», — заявила она.

Ранее Литвинова призналась, что скучает по России.