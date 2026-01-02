"Вырвал трубку из рук": Якубович рассказал о попытках мошенников обмануть его

Андрей Дуванов

Телефонные мошенники попытались обмануть телеведущего Леонида Якубовича. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам самого телеведущего, его пытались обмануть несколько раз. При этом Якубович признался, что в некоторых случаях у преступников это почти получилось — в один из таких звонков телеведущего спас сын.

«Много раз пытались обмануть меня. Они до сих пор звонят. Я пару раз, не скрою, даже чуть не клюнул на это дело. Правда, вовремя остановился. Один раз у меня сын просто вырвал трубку из рук. Я начал длинный разговор с мошенником, сын услышал, заподозрил неладное и мгновенно среагировал», — рассказал Якубович.

Якубович также уточнил, что сегодня он уже перестал разговаривать с незнакомцами по телефону.

Ранее в МВД раскрыли самые частые уловки телефонных мошенников.

