Телефонные мошенники попытались обмануть телеведущего Леонида Якубовича. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам самого телеведущего, его пытались обмануть несколько раз. При этом Якубович признался, что в некоторых случаях у преступников это почти получилось — в один из таких звонков телеведущего спас сын.

«Много раз пытались обмануть меня. Они до сих пор звонят. Я пару раз, не скрою, даже чуть не клюнул на это дело. Правда, вовремя остановился. Один раз у меня сын просто вырвал трубку из рук. Я начал длинный разговор с мошенником, сын услышал, заподозрил неладное и мгновенно среагировал», — рассказал Якубович.

Якубович также уточнил, что сегодня он уже перестал разговаривать с незнакомцами по телефону.

