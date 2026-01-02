«Сын вырвал трубку из рук»: Якубович чуть не стал жертвой мошенников

Телеведущий Леонид Якубович рассказал, как чуть не попался на обман мошенников.

По словам ведущего программы «Поле чудес», его сын успел выхватить телефон из рук, прежде чем он сообщил важную информацию.

— Много раз пытались обмануть меня. Они до сих пор звонят. Я пару раз, не скрою, даже чуть не клюнул на это дело. Правда, вовремя остановился. Один раз у меня сын просто вырвал трубку из рук. Я начал длинный разговор с мошенником, сын услышал, заподозрил неладное и мгновенно среагировал, — рассказал телеведущий.

Он также добавил, что сейчас он уже перестал разговаривать с незнакомцами по телефону и сразу кладет трубку, передает «КП».

Жертвой мошенников стала семья Анастасии Волочковой. Артистка рассказала, что ее родители потеряли квартиру, когда ей самой было 17 лет. Квартира находилась в Санкт-Петербурге. Семья балерины доверилась не тому человеку, и в итоге им пришлось жить в коммунальной квартире.