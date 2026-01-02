Певица Лариса Долина до сих пор не выехала из пятикомнатной квартиры в Хамовниках, хотя срок выселения закончился еще 30 декабря. Об этом сообщила адвокат Светлана Свириденко, пишет aif.ru.

Юрист рассказала, что на 2 января певица так и не покинула квартиру. Ключи новой хозяйке — Полине Лурье — не передавались. При этом Долина собирает вещи и готовится съезжать.

«Лариса Александровна никак не отреагировала на отправленное ей требование о выселении, но вещи собирает», — сказала Свириденко.

Долина продала квартиру Полине Лурье летом 2024 года за 112 миллионов рублей. Затем она заявила, что совершила сделку под влиянием мошенников и обратилась в суд. Окончательное решение Верховный суд РФ принял в минувшем декабре, оставив жилье Лурье.

Долина должна была выехать из квартиры до 30 декабря, однако вещи она начала вывозить лишь 29 числа.

Ранее адвокат Полины Лурье заявила, что обратится к приставам для выселения Долиной, если та не съедет до конца новогодних праздников.