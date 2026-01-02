«Выигрываю все суды»: Мария Шукшина раскрыла новые подробности конфликта с сестрой

Актриса Мария Шукшина не смогла помириться с сестрой Ольгой и до сих пор судится с ней за наследие отца, актера и сценариста Василия Шукшина. По ее словам, она не стремится афишировать семейные конфликты.

© Вечерняя Москва

— Я выигрываю все суды и не афиширую это никак (...) Я же знаю, в чем заключается истина, всю правду знаю. Тут главное быть в ладу со своей совестью и для меня это гораздо важнее, чем всему миру рассказывать, какая же я хорошая и замечательная, что сестра у меня плохая, — сказала Шукшина в интервью Aif.ru, которое доступно в VK.

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину лишили прав на наследие супруга Шукшина, а также доли в столичной квартире на улице Бочкова. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник утверждает, что за этим стоит дочь артистки Мария Шукшина.

Ольга Шукшина, дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала о том, что ее мать с большим трудом может вспомнить события пятиминутной давности и то, что было несколько лет назад. При этом Федосеева-Шукшина устала от судов и разбирательств между своими дочерьми.