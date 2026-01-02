«Ты издеваешься?»: сын Собчак заявил, что та годами его обманывала

Светская львица хотела разубедить наследника, но он привел неоспоримые доказательства.

© WomanHit

9-летний сын Ксении Собчак от Максима Виторгана выдал новую порцию философских рассуждений, произведя фурор в Сети. На сей раз Платон публично обвинил мать в обмане.

Светская львица пыталась разубедить мальчика, но тот был непреклонен. Он заявил, что вместо деда Мороза подарок на Новый год ему вручили аниматоры. Платон сразу заподозрил подвох, увидев у сказочного старика не белую, а коричневую бороду. Собчак предположила, что дедушка просто покрасил ее, как это делают женщины, скрывая седину. «Ты издеваешься?» — возмутился Виторган-младший.

Собчак вновь оказалась в центре скандала

Звездный отпрыск огорошил мать заявлением, что в деда Мороза перестал верить еще в два года. А еще отметил, что его всякий раз возмущало, что аниматор-самозванец требовал рассказывать стишок за и так предназначенный ему подарок.

«Платон явно унаследовал навыки расследователя. Еще и устроил допрос с пристрастием, чтобы доказать, что в прошлом году Дед Мороз был другим человеком! Но мне больше всего понравилось про жирных оленей. Логика — наше все!» — подписала забавные кадры с наследником Ксения.

Коллеги и друзья Собчак с восторгом восприняли речи Платона. В комментариях отметились Инстасамка, Светлана Бондарчук, Алсу, певица Слава, Зара и многие другие знаменитости.