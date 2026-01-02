Андрей Разин прокомментировал новости об аресте и международном розыске

Андрея Разина заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Сам продюсер заявил, что судебное преследование в России его не беспокоит, так как он живет в США, где, по его словам, зарегистрированы права на все хиты группы «Ласковый май».

Разин пояснил, что права на творчество Юрия Шатунова и коллектива оформлены в США и находятся под международной защитой. Он отметил, что считает происходящее следствием проблем с системой защиты авторских прав в России, и призвал своих сторонников не волноваться за него.

Также продюсер сообщил, что сейчас сосредоточен на продвижении песен «Ласкового мая» на мировом рынке. По его словам, судебные разбирательства его не тревожат, а оставшуюся часть жизни он намерен посвятить популяризации творчества группы в разных странах и на разных языках.

— Суды и обвинения меня просто смешат. Поверьте, они даже не волнуют меня. Остаток своей жизни я хочу посвятить миру. Вместе со своей командой мы сделаем все возможное, чтобы творчество группы «Ласковый май» узнало все человечество на всех языках и во всех странах, — написал он в своем блоге.

31 декабря следственные органы объявили в международный розыск продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который был заочно арестован 30 декабря по обвинению в крупном мошенничестве.

Стало известно, где скрывается от следствия продюсер Андрей Разин

Разин скрывается от следствия в Соединенных Штатах. По данным правоохранителей, он подделал договор с автором песен коллектива Сергеем Кузнецовым о передаче авторских прав и получал деньги за эти композиции. В общей сложности ущерб оценили в полмиллиарда рублей. Разин также судился за наследство с лидером «Ласкового мая» Юрием Шатуновым, затем с его родственниками. Подробности дела — в отдельном материале «Вечерней Москвы».