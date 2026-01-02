Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

Американский виолончелист Брайан Кинг Джозеф обвинил голливудского актера и музыканта Уилла Смита в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что музыкант подал иск в суд Лос-Анджелеса.

Подчеркивается, что инцидент якобы произошел в Лас-Вегасе в 2025 году, когда актер нанял виолончелиста для участия в своем музыкальном туре.

По словам Джозефа, в его отсутствие неизвестный проник в его гостиничный номер, который ему предоставил работодатель, и оставил там записку со словами «Брайан, я вернусь не позже 5.30, только мы вдвоем (рисунок сердца), Стоун Ф.».

После того, как музыкант пожаловался работодателю, его уволили. Теперь виолончелист требует компенсаций морального, финансового, а также репутационного ущерба.

